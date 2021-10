Deze NFT poep- emoji drijft de spot met het hele concept

Een NFT van de oprichter van Signal ziet eruit als een poep-emoji en drijft de spot met het concept van deze ‘kunst’.

Moxie Marlinspike, de oprichter van de berichtendienst Signal, heeft een NFT (non-fungible token) gemaakt. Maar niet één die je verwacht, want deze neemt met het hele concept van NFT’s te grazen.

“Naar mijn zin, #1”, zoals het stuk heet, wordt anders weergegeven, afhankelijk van waar je het ziet. Het heeft een contrasterend uiterlijk op NFT-marktplaatsen OpenSea en Rarible, maar het echte plezier begint als en wanneer iemand het koopt. Zoals opgemerkt door The Verge. Zij zeggen dat het eruit zal zien als een grote oude poep-emoji.

Poep- emoji als NFT

Een NFT is een uniek digitaal token, dat in wezen een certificaat van echtheid is dat aantoont dat iemand een digitaal kunstwerk, muziek of ander verzamelobject bezit. Het leeft op de blockchain. Dit met het idee dat het grootboek van de blockchain meer veiligheid en transparantie toevoegt. Vaak staan ​​de media, waarop een NFT betrekking heeft, echter niet op de blockchain. De NFT is in feite een geverifieerde link ernaar.

Dat is het aspect van NFT’s waar Marlinspike mee speelt met “Naar mijn zin, #1.” Degene die de bestemming van de URL beheert, kan de afbeelding op elk moment wijzigen. Marlinspike zegt dat zijn NFT anders wordt weergegeven, afhankelijk van het IP-adres of de user-agent “dus de NFT-beeldgegevens zijn nooit consistent, en waar je op biedt, is niet wat je krijgt.”

Would any of the people who've been bidding on my NFT be willing to host an AMA? I have so many questions.



For example, "Is it clear to you that what you're bidding on will render as 💩 emoji in your wallet?"https://t.co/gBUl67rPvH https://t.co/ts3lkajS9W — Moxie Marlinspike (@moxie) October 14, 2021

Eigenaar van wat?

De beschrijving van de NFT op OpenSea en Rarible wijst daarop. “U bent misschien eigenaar (?) van de resultaten van deze functieaanroep, maar ik bezit de functie”. Op dit moment is het hoogste bod op de NFT ongeveer $ 1.067 aan Ethereum. Of de bieders echt weten waar ze op bieden, dat is de vraag. Maar het zou zomaar kunnen dat (ook) deze ‘emoji’ opeens meer geld waard kan worden.