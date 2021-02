Deze populaire Android app blijkt zo lek als een mandje - Apparata

Het advies is dan ook om de populaire Android app vooral links te laten liggen, want je wilt geen problemen met je smartphone!

Google en ook Apple zijn streng in het doorlaten van applicaties in hun stores. Logisch, want hun zijn toch verantwoordelijk dat klanten veilig apps en games kunnen downloaden uit de virtuele app winkels. Toch komt het regelmatig voor dat er een onveilige app in de store belandt. Ook dit keer is het weer het geval.

In principe was de app niet altijd onveilig, maar nu blijkt dat de populaire Android app achteraf zo lek als een mandje was. Het gaat hier om ShareIt. Een app van Smart Media4U. De applicatie is in de Play Store meer dan een miljard keer gedownload. Met deze app kun je bestanden via peer-to-peer met anderen delen.

Er zat een gat in de beveiliging van de app waardoor een hacker toegang tot krijgen tot gevoelige bestaden. Dat blijkt uit een onderzoek van Trend Micro. Privé informatie van de gebruiker kon door het lek naar buiten komen. Dat klinkt toch niet zo lekker voor een populaire Android app die meer dan een miljard keer is gedownload.

Je doet er het beste aan om de app te verwijderen, mocht je deze nog gebruiken. Het is namelijk zo dat Trend Micro de ontwikkelaar enkele maanden geleden heeft ingelicht, maar er is tot op heden nog geen actie ondernomen. Een luie ontwikkelaar die met je gegevens speelt, ver vandaan blijven dus!