Dit zijn de officiële refurbished producten van Apple - Apparata

Refurbished Apple producten kopen kan zowel bij het merk zelf, als bij andere partijen. Wat heeft Apple zelf eigenlijk te bieden?

Apple is nooit de goedkoopste geweest. Zelfs voor accessoires moet je diep in de buidel tasten bij het Amerikaanse techbedrijf. Een goedkoper alternatief is om eens over refurbished producten na te denken. Er zijn zat aanbieders in Nederlanders die opgeknapte Apple producten aanbieden. Maar ook Apple zelf verkoopt refurbished producten. Maar wat allemaal?

Het aanbod van refurbished producten bij het techbedrijf is in Nederland veel beperkter in vergelijking met thuisland Amerika. Toch kun je bij Apple terecht voor een aantal producten. Een refurbished iPhone ga je er niet vinden, maar een computer of accessoire scoren is prima mogelijk.

Mac

MacBook Air en Pro. Dat is het aanbod van Apple. Een iMac ga je er niet vinden, mocht je daar naar op zoek zijn. Ook een Mac Mini in refurbished vorm aanschaffen is er niet bij. Een behoorlijk beperkt aanbod als het gaat om de Mac. Refurbished betekent overigens niet goedkoop. Een gebruikte 16‑inch MacBook Pro, 2,4-GHz 8-core Intel Core i9 met Retina-display in spacegrijs kost namelijk 6.069 euro. Best prijzig voor iets dat niet nieuw is..

iPad

Geen iPhone, maar wel een iPad. Op dit moment bestaat het aanbod voornamelijk uit de iPad Pro en een enkele gewone iPad. Een iPad Pro voor onder de duizend euro ga je er niet vinden op het moment van schrijven. Dus ook hier is het zo dat er geen fantastische aanbieding tussenzit.

AppleTV

Op het moment van schrijven is er welgeteld één refurbished Apple TV te vinden op de website van Apple. Dit is een Apple TV 4K 32 GB voor 169 euro. Dat is een korting van een tientje op de nieuwprijs. Ons advies: koop lekker een nieuwe, want het prijsverschil is minimaal.

Conclusie

Ook de iPod en accessoires hebben een eigen categorie bij de Apple refurbished producten. Op dit moment is er echter geen aanbod. Onze conclusie is dat het toch beter is om eens te kijken bij andere winkels die refurbished Apple items verkopen. Want dat is hoogstwaarschijnlijk goedkoper dan de prijzen die het Amerikaanse techbedrijf zelf hanteert.