Deze Samsung Galaxy Watch functie werkt nu ook in Nederland - Apparata

Je kunt nu nog meer doen met je Samsung Galaxy Watch, dankzij deze in Nederland geïntroduceerde functie.

De Galaxy Watch is al een tijdje verkrijgbaar in Nederland. Het is echter niet zo dat je van alle functies van de Samsung Galaxy Watch gebruik kon maken. Daar komt nu verandering in. De Zuid-Koreaanse techgigant heeft bekendgemaakt dat de Samsung Health Monitor-app naar 31 landen zal worden uitgerold. Nederland zit in dat rijtje met landen.

Samsung kan de uitrol nu starten omdat het bedrijf in december 2020 de CE-markering heeft ontvangen. De CE-markering laat zien dat het product voldoet aan de EU-eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. De 30 andere landen zijn Oostenrijk, België, Bulgarije, Chili, Kroatië, Tsjechië, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, IJsland, Ierland, Indonesië, Italië, Letland, Litouwen, Noorwegen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje, Zweden, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

Nieuwe Samsung Galaxy Watch functie

Je kunt de Samsung Galaxy Watch nu gebruiken om bloeddruk- en elektrocardiogrammetingen via de Samsung Health Monitor-app af te nemen, deze functie was eerst niet beschikbaar in Nederland. In het meest gunstige geval kan de feature helpen om hersen-, nier- en hartaandoeningen op tijd in kaart te brengen.

De update van de Samsung Health Monitor-app is vanaf 22 februari in Nederland beschikbaar op de Galaxy Watch3 en Galaxy Watch Active2.