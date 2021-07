Deze smartphone apps maken jouw vakantie beter - Apparata

Tegenwoordig kun je op vakantie je smartphone gebruiken als een draagbare reisadviseur. Welke apps zorgen ervoor dat jouw smartphone jouw vakantie beter maakt?

Het is weer (bijna) vakantie! De vakantie van 2021 is voor velen extra speciaal, want door het rampjaar 2020 is het waarschijnlijk twee jaar geleden dat jij voor het laatst op een goede zomervakantie bent geweest. Oké, er zijn nog steeds maatregelen, maar je mag in principe weer het buitenland in.

Plannen en reizen

Vroeger had je vrij veel nodig om een goede reis naar het buitenland te plannen, maar tegenwoordig kun je veel plannen voor en tijdens je reis op je smartphone. Het handigst is om daarvoor verscheidende apps te gebruiken op vakantie. Maar welke apps moet je dan hebben? Wij hebben na wat rondjes internet een aantal apps gevonden waarvan wij denken dat jouw vakantie beter kunnen maken.

Reisapp/Reizigersrechten

Om te beginnen: de Nederlandse overheid heeft een tweetal apps die handig kunnen zijn voor je vakantie. Reisapp toont informatie vanuit het Ministerie van Buitenlandse Zaken, waarmee je snel en duidelijk een overzicht hebt van wat wel en niet mag in het land waar je heen wil. Het is een veelzijdige app: wij raden hem zeker aan als je niet helemaal duidelijk hebt hoe een land ervoor staat op wettelijk gebied.

De app Reizigersrechten is ook van de overheid, maar is vooral handig bij calamiteiten. Gestrand, in de steek gelaten of een onduidelijke situatie? Dan kun je per vervoersmiddel helder hebben waar jij als reiziger recht op hebt.

Skyscanner

Goed, we kunnen vertrekken. Stel, je wil op een vliegvakantie. Dan is het handig om te weten welke maatschappijen voor welk bedrag waarheen vliegen. Skyscanner is één van de best gewaardeerde apps hiervoor. Het is een simpel concept: voer een vertrekpunt en één of meerdere bestemmingen in, en je krijgt de beste deals (of de deals waar jij het meest aan hebt). Beschikbaar als app voor zowel iOS als Android.

Netflix

Een beetje een open deur en misschien niet helemaal de categorie ‘vakantie apps’, maar mocht die vlucht naar Acapulco of Tokio gaan, dan heb je toch even een tiental uur niks te doen. De uitgelezen kans om een serie te bingen of een hele reeks films achter elkaar te kijken. De meest populaire manier om dat te doen is nog steeds Netflix, wat je op elk device kunt krijgen (Apple/Android/Windows). Je hebt wel een account nodig wat je een maandelijks bedrag gaat kosten, maar als je dat na een maand weer opzegt ben je voor minder dan een tientje klaar.

Booking.com of Airbnb

Oké, je bent op de plaats van bestemming en wil een slaapplaats vinden. Dan heb je een aantal opties. Twee van die opties als beste apps voor je vakantie zijn Booking.com en Airbnb. Beide gaan ze over het zoeken van een accommodatie, de manier waarop verschilt. Booking.com laat je de beste hotels, hostels of appartementen zien en zoals bij Skyscanner welke het beste of goedkoopst zijn.

Airbnb is voor gebruikers, door gebruikers, dus je kunt een kamer of appartement huren van iemand die deze adverteert. Let wel dat het uitmelken van Airbnb-adressen een hot item is en steden optreden tegen Airbnb om concurrentie op de woningmarkt tegen te gaan. Ben je in een stad waar ze Airbnb gewoon toelaten, dan is het zeker aan te raden.

TripAdvisor

TripAdvisor is ook een vergelijkingssite, maar dan uitgebreider. Je kunt naast beoordelingen van hotels en vluchten ook uitjes en bezienswaardigheden, restaurants en vakantiewoningen bekijken. De reviews worden toegevoegd door gebruikers en zo kun je dus zien of iets gewaardeerd wordt of niet. Een veelzijdige app die perfect in het rijtje handige vakantie apps past.

Google Maps

Wederom een open deur, want eigenaren van een Android-smartphone zullen deze app sowieso al hebben. Je zou zelfs kunnen zeggen dat iOS-gebruikers deze app totaal niet nodig hebben: je hebt immers Apple Maps al. Voordelen van Google Maps over Apple Maps: Streetview (al is Apple hier ook mee bezig) zodat je op gezichtshoogte een idee hebt wat je zoekt. Ook de mogelijkheid om tijden te berekenen voor op de fiets maakt Google Maps momenteel een wat veelzijdigere optie. Je kunt Google Maps ook krijgen op je iPhone, zoals gezegd zullen Android-gebruikers Google Maps al hebben.

Wi-Fi Finder

Dan nog een paar apps voor je vakantie die niet perse essentieel zijn, maar wellicht handiger zijn dan je denkt. De eerste is Wi-Fi Finder. Heb jij een kleine databundel of is data in het buitenland gecompliceerd vanwege je provider? Dan ben je in het buitenland waarschijnlijk vaak op zoek naar wifi. Uiteraard is daar een app voor: Wi-Fi Finder zoekt op basis van GPS waar je betaalde en gratis wifinetwerken kunt vinden. Misschien maakt of breekt het wel welk cafeetje je kiest voor een bakje heerlijke Italiaanse koffie.

Yuggler

Een kindvriendelijke vakantie? Dan is Yuggler misschien wel een van de beste vakantie apps voor jou. Zie het als een soort TripAdvisor, maar dan om activiteiten en bezienswaardigheden te zoeken die ook leuk zijn voor je kroost. Zo hoeven die zich niet kapot te vervelen wanneer jij weer eens een saaie volwassenenactiviteit hebt gevonden.