Deze supersnelle SSD kun je in je broekzak dragen

De toekomst is nu!





Wanneer je nu je gegevens op een mobiele plek wil bewaren dan koop je waarschijnlijk een externe harde schijf. Je hebt ze in alle soorten en maten. Van 160 GB tot enkele Terabytes: het is maar net wat je nodig hebt.

Wat de meeste externe harde schijven gemeen hebben is dat ze traag zijn. Traag in het overzetten van bestanden van deze schijf naar een computer of laptop. De oplossing is SSD technologie toepassen op een externe harde schijf. SanDisk laat dit op indrukwekkende wijze zien tijdens CES in Las Vegas.

Het bedrijf heeft een draagbare SSD-schijf gepresenteerd. Nu is dat niets nieuws, die bestaan immers al. Meestal in combinatie met maximaal 2 TB of 4 TB. Niet in het geval van SanDisk. Het merk heeft een draagbare SSD uit de doeken gedaan met maar liefst 8 TB aan opslagmogelijkheid. Het is nog wel een prototype.

De schijf is in staat om bestanden met een snelheid van 20 GBps over te zetten. Aangezien het hier nog om een testmodel gaat hoeven we op de korte termijn weinig te verwachten. SanDisk is in elk geval druk bezig het idee werkelijkheid te maken voor consumenten en het bedrijfsleven. En dat is een prettig vooruitzicht.