Deze telefoon is super luxe en toch hopeloos ouderwets - Apparata

De makers denken met deze luxe smartphone een specifieke markt aan te spreken.

Voor wie een dure Apple, Samsung of een Huawei te gewoontjes is. Er zijn schijnbaar dus mensen die hun neus ophalen voor smartphones van de bekende fabrikanten. Ze willen meer luxe en exclusiviteit. We kennen een merk als Vertu dat dit soort smartphones weet aan te bieden, maar nu is er een nieuwe speler in het veld van luxe telefoons. Of nou ja, luxe telefoons..

Niet geheel toevallig is Xor mede opgericht door de designer die voorheen werkzaam was bij Vertu. Met Xor (wie gaat deze naam ooit goed uitspreken?) willen de oprichters een exclusieve klandizie aanspreken. De eerste telefoon is de Xor Titanium. De behuizing is van titanium en in tegenstelling tot eerder genoemde merken is dit helemaal geen smartphone. Het is eigenlijk een ouderwetse GSM.

Je kunt ermee SMSen, bellen en ongetwijfeld spelletjes opspelen. Een hopeloos ding dus, maar toch denkt Xor een markt aan te spreken. Zo is niet alleen de behuizing van mooi materiaal, maar verlopen telefoongesprekken via actieve ruisonderdrukking. Kosten? Omgerekend 3.373 euro. De Xor Titanium komt in 2021 op de markt.

Een echt alternatief op de genoemde merken in de intro is de Xor eigenlijk niet. Simpelweg omdat het geen smartphone is. Dus ben je op zoek naar een peperdure telefoon waar je anno 2020 vrij weinig mee kunt. Xor is waar je moet zijn.