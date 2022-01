Deze Tesla producten kun je alleen kopen met Dogecoin

Dogecoin is officieel gelanceerd als betaalmiddel in de webshop van Tesla. Sommige producten kunnen exclusief met de cryptomunt afgerekend worden.

Naast auto’s, verkoopt Tesla ook allerlei randzaken. De Amerikaanse autofabrikant heeft een eigen webshop met allerlei spullen. Daar heeft een interessante ontwikkeling plaatsgevonden. Diverse producten in de webshop van Tesla kunnen enkel en alleen afgerekend worden met Dogecoin. Een meme cryptocurrency, die al lange tijd de aandacht heeft van Elon Musk.

Terwijl het overgrote deel van de cryptokoers zoals Bitcoin en Ethereum in mineur zit, stijgt de waarde van Dogecoin vandaag met meer dan vijftien procent. Dat is op het moment van schrijven. Die waardestijging heeft alles te maken met het feit dat Tesla Dogecoin accepteert als officieel betaalmiddel in de webshop. Dat niet alleen, er zijn ook unieke Dogecoin artikelen die je niet kunt betalen met dollar of euro.

Een Texas gordel, de Cybersquad, een draadloze oplader en de Cyberwhistle kunnen enkel en alleen afgerekend worden met Dogecoin. De Cybersquad kost bijvoorbeeld 12020 Doge en het fluitje 300 Doge. De meeste producten zijn uitverkocht, dus van een constante stroom aan transacties is geen sprake. Feit is dat Dogecoin door Tesla CEO Elon Musk opnieuw op de kaart is gezet.