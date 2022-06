Deze Xbox Game Pass functies zijn alleen voor Microsoft Edge

Microsoft geeft Edge een edge door speciale functies voor de Xbox Game Pass alleen via de browser beschikbaar te maken.

Microsoft wil natuurlijk dat iedereen alle mogelijke services van de techgigant gebruikt. Iemand overhalen tot Xbox Game Pass is niet zo moeilijk; het is een briljante investering voor gamers. Maar waarom zou je spellen specifiek via Microsoft Edge willen streamen? Daar heeft Microsoft iets op bedacht.

Microsoft geeft Xbox Game Pass een Edge

Microsoft Edge krijgt enkele exclusieve functies voor de Game Pass, waaronder de mogelijkheid om games met extra goede graphics te streamen. Zoals afnemers van het abonnement weten, kunnen talloze games via de app of een browser gestreamd worden. Maar de kwaliteit van de stream is niet altijd even goed, afhankelijk de internetverbinding.

Met Clarity Boost, een van de Edge-exclusieve functies, moeten beelden via streaming ‘scherpen en duidelijker ogen’, aldus Microsoft. Het is niet duidelijk hoe de techgigant dit voor elkaar heeft gekregen en we moeten tests nog maar afwachten om te zien of er echt verschil is.

Verder krijgen gebruikers van de Xbox Game Pass via Edge een gepersonaliseerd thuisscherm met nieuws, highlights, guides, streams en andere gaming-gerelateerde widgets.

Tot slot heeft Microsoft een efficiëntiemodus in Edge gebouwd. Wanneer de browser via Windows 10 of 11 een Xbox Game Pass-game opstart, wordt de rekenkracht vereist door de browser teruggeschroefd.