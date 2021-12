Digitale bierblikjes van Budweiser razend populair!

Budweiser

Budweiser lanceert 1.936 NFT-blikjes en deze zijn populair. Want door de massale interesse zijn ze binnen no- time uitverkocht. Check ze hier.

Het biermerk stapt ook in de digitale wereld. De collectie toont 1.900 “Core NFT’s”, die generatieve kunst-NFT’s zijn met iconische Budweiser-blikken uit de hele geschiedenis van het bierbedrijf. De Budweiser Core NFT’s ontgrendelen ook een soort van “exclusieve toegang” en beloningen van de Budverse. Bud wordt verkocht met de reclamekreet ‘King of Beers’ en is een Amerikaans lager.

Budweiser digitale bierblikjes

Daarnaast bevat de collectie van digitale bierblikjes nog wat superzeldzame “Gold NFT’s”. Welgeteld 36 zijn hiervan, die de iconische erfgoedblikken van het bedrijf bevatten. De Budweiser-website zegt dat de Gold Budweiser NFT’s VIP-tickets geven voor de “beste ervaringen in Budverse en daarbuiten”. Veel van de Budweiser NFT-blikjes waren binnen enkele minuten uitverkocht en mensen zullen moeten wachten tot de unieke NFT’s op de tweede-marktplatforms worden vermeld.

Leuk? Zeker, maar niet uniek. Budweiser is niet het enige merk dat met NFT’s in de spotlight komt. Eind augustus introduceerde de populaire drankenproducent en het merk Arizona Iced Tea NFT’s met het Bored Ape Yacht Club-team. De fastfoodgigant McDonald’s heeft onlangs het niet-vergankelijke token-verzamelobject “McRib” onthuld. Zowel Nike als Adidas zijn de laatste tijd ook in de richting van de metaverse en blockchain-ondersteunde NFT’s gegaan.

Populair

Snel even de NFT’s bekijken, dat zit er niet in. De NFT- webportaal loopt continue vast omdat er zoveel bezoek is. Meerdere “504 Gateway Time-out”-waarschuwingen zijn te zien. Nadat de site dan toch is opgestart en geladen, moeten bezoekers 21 jaar of ouder zijn om het webportaal te betreden. Bezoekers zijn verplicht om hun leeftijd in te voeren. Proost!