Disney+ breidt verder uit in Europa

De streamingdienst komt naar deze landen.





Wij Nederlanders zijn een stel verwende nesten met Disney+. Het Amerikaanse bedrijf koos uitgerekend ons land uit om de nieuwe streamingdienst te testen. Terwijl wij al sinds november kunnen genieten van Disney, Marvel, Star Wars en al het andere content dat de dienst brengt, moeten sommige Europese landen nog beginnen met Disney+.

Goed nieuws voor die landen die nog geen Disney+ hebben. Walt Disney Company heeft bekendgemaakt dat Disney+ eind maart naar nieuwe landen komt.

Ierland, Oostenrijk en Zwitserland krijgen rond die datum ook Disney+. Het was al bekend dat Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk per 31 maart Disney+ zouden krijgen. Daar zijn nu de drie genoemde landen aan toegevoegd.

Disney+ behoort vooralsnog tot één van de goedkoopste streamingsdiensten van het moment. Een maandabonnement komt neer op 6,99 euro per maand, of 69,99 euro voor een jaar. De dienst werd vorig jaar gelanceerd in Nederland, de Verenigde Staten, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland. (via Deadline)