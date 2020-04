Disney gaat deze film exclusief maken voor Disney Plus

En dit moet je weten.





De klassieke Disney verhaal zijn toch wel 30, 40 of 50 jaar oud. Sommige verhalen zelfs nog ouder. De verhalen die als eerste tot film werden gemaakt zijn nu uiteraard niet in de allermooiste kwaliteit. Disney wil die oude films nieuw leven inblazen door remakes te maken.

Dat deed het bedrijf met The Lion King, Aladdin en Mulan. Daar blijft het niet bij. Disney heeft een nieuwe live action remake aangekondigd. Het gaat hier om Robin Hood. In tegenstelling tot de andere titels komt Robin Hood niet naar de bioscoop. In plaats daarvan is gekozen voor een directe release op Disney Plus.

Dit betekent dat je een abonnement op de streamingdienst moet hebben om de film te kunnen zien. Het origineel stamt uit 1973 en betreft een animatiefilm. Volgens The Hollywood Reporter zal de Robin Hood remake tevens een musical zijn.

De regie is in handen van Carlos López Estrada, bekend van de film Blindspotting uit 2018. Kari Granlund (Lady and the Tramp remake) is verantwoordelijk voor het schrijven van het script.