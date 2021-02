Disney+ groeit, maar komt niet in buurt van Netflix - Apparata

Disney+ heeft nog een lange tijd te gaan voordat ze concurrent Netflix kunnen bijbenen. Dat blijkt uit de laatste cijfers.

Netflix was één van de eerste streamingdiensten en heeft daardoor een gigantische voorsprong op de concurrentie. Het zal daarom jaren duren voor de concurrentie om ook maar enigszins in de buurt te komen van de cijfers van de Amerikaanse streamingdienst. Ook Disney+ is nog niet eens op de helft van het aantal Netflix abonnees.

Dat kun je opmaken uit de laatste kwartaalcijfers van Disney. Het bedrijf heeft met zijn streamingdienst inmiddels 94,9 miljoen abonnees. Een flink aantal abonnees voor Disney+, maar het staat in de schaduw van Netflix dat meer dan 200 miljoen abonnees telt.

Disney kijkt echter verder vooruit en spreekt een belangrijke ambitie uit. Namelijk dat het bedrijf hard wil doorgroeien, met als doel 230 tot 260 miljoen abonnees over uiterlijk drie jaar. Dat betekent dat de dienst jaarlijks met tientallen abonnees moet groeien om dit aantal te kunnen bereiken. Een niet onmogelijke missie als je naar de huidige cijfers kijkt. Disney+ begon in 2019 met 10 miljoen abonnees in oktober. In oktober 2020 was dit aantal al 86,6 miljoen abonnees. De groei zal natuurlijk niet zo hard gaan als de afgelopen periode, maar in een tijdbestek van drie jaar moet dit wel lukken.