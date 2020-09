Disney+ GroupWatch - films kijken met vrienden op afstand - Apparata

Disney+ introduceert GroupWatch. Een nieuwe manier om films te kijken terwijl je vrienden ook thuiszitten.

Of we het nu leuk vinden of niet. 2020 is het jaar van social distancing. Samen op de bank hangen met vrienden is er niet bij, maar toch kun je samen op hetzelfde moment genieten van een film of serie. Tenminste, als je een abonnement hebt op Disney+. De streamingdienst introduceert Disney+ GroupWatch. Het werkt als volgt.

Met GroupWatch kun je met een groep tot zeven mensen naar content kijken op Disney+. Het maakt niet uit of het een film of serie is. De groep kijkt gesynchroniseerd naar de film of serie vanaf mobiel, televisie of een internetbrowser. Je kunt een sessie starten door op het GroupWatch icoontje te klikken. Uitnodigingen dienen verstuurd te worden vanaf mobiel of via de browser.

Aan de hand van zes verschillende emoji’s kunnen je vrienden in de groep reageren op een moment in de film of serie. Met de introductie van Disney+ GroupWatch kun je op een veilige manier een film of serie samen ervaren. De feature werkt momenteel in Canada, de Verenigde Staten, Australië en Nieuw-Zeeland. Europa volgt dit najaar en dan zijn wij ook eindelijk aan de beurt.