Disney+ krijgt veel Star Wars en Marvel, maar prijs stijgt ook - Apparata

Disney+ heeft een vrachtwagenlading aan nieuwe content voor Star Wars en Marvel aangekondigd. Maar je gaat ook meer betalen voor de dienst.

Disney+ verraste met de lancering vanwege het relatief voordelige maandbedrag in vergelijking met een concurrent zoals Netflix. Het was een troef om de aandacht op zich te vestigen. Hou er rekening mee dat de prijzen langzaam maar zeker gelijk worden getrokken met de rest. Zo heeft Disney+ een prijsverhoging aangekondigd van 2 euro per maand.

Daar staat tegenover dat je enorm veel nieuwe exclusieve content op Disney+ kunt verwachten, met Star Wars en Marvel in de hoofdrollen. In totaal spreekt het bedrijf over onder andere zo’n 10 nieuwe Marvel-series, 10 Star Wars series, 15 Disney Live action content, nieuwe Pixar en Animation series. Kortom, je zit wel gebakken met Disney+ als het om nieuwe content gaat. Vooral fans van Marvel en Star Wars kunnen hun lol op.

De aankondiging ging gepaard met onder andere een trailer voor de nieuwe serie Loki. Deze spin-off uit de Marvel-koker verschijnt volgend jaar mei op Disney+.

Ruim een jaar geleden werd Disney+ gelanceerd. Nederland was het eerste land ter wereld dat met de dienst mocht kennismaken. Inmiddels is de streamingdienst voor een groot deel van de wereld beschikbaar. De dienst telt 86 miljoen abonnees.