Disney+ krijgt voor elkaar wat Netflix niet lukt

De kwartaalcijfers van Disney+ zijn binnen en dat is reden voor een feestje.

Het tweede kwartaal van 2022 zit er op. Dus is het tijd voor cijfers! Disney+ heeft ze zojuist gepresenteerd en laat zien dat er wel degelijk nog groei zit in streamingdiensten. Want waar concurrent Netflix steeds meer dalende abonneeaantallen moet communiceren gaat het bij Disney+ precies de andere kant op.

In het afgelopen kwartaal trok de streamingdienst van Disney namelijk 14,4 miljoen nieuwe abonnees aan. Het totaal aantal abonnees wereldwijd komt daarmee op 152,1 miljoen. Een flinke plus dus. In een jaar tijd kwam er zelfs een derde aan abonnees bij.

Einde pandemie

Concurrent Netflix moest in zijn kwartaalcijfers een daling van 1 miljoen abonnees melden. Als excuus voert die streamingdienst aan dat de coronapandemie ten einde is en mensen dus weer naar buiten gaan in plaats van een avondje Netflix and chill.

Dat Disney+ het een stuk beter doet lijkt die redenatie te slopen. Want al gelooft dat bedrijf misschien in sprookjes, cijfers zijn de harde realiteit. De voortdurende prijsverhogingen zijn wellicht meer debet aan de dalende cijfers van Netflix dan het einde van de pandemie.

Disney+ wordt duurder

Benieuwd wat er dan met Disney+ gaat gebeuren. Want ook die kondigen een prijsverhoging aan. Tenminste, als je gevrijwaard wil blijven van reclame. Net als Netflix heeft het bedrijf een tijdje geleden al een abonnement met advertenties aangekondigd en nu is er meer bekend.

In 2023 komt dat abonnement met reclame wereldwijd uit. Amerika mag zelfs in december al gaan genieten van deze mogelijkheid. Wordt dat dan een budget abonnement? Nee.

Het reclameabonnement van Disney+ krijgt de prijs van het huidige abonnement. En de commercials mag je afkopen. In de VS kost een abonnement nu 7,99 dollar. Dat wordt dus vanaf december daar de prijs mét reclames. Wil je blijven genieten van de reclamevrije ervaring die Disney nu ook biedt, dan ga je 10,99 dollar per maand betalen.

Of die prijzen en abonnementsvormen op deze manier naar ons land komen is nog niet bekend, maar het voelt toch een beetje oneerlijk. We zijn benieuwd of het gaat werken voor Disney+, of dat ze hierdoor net als Netflix abonnees gaan verliezen of de groei gaat stagneren.