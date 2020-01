Disney loopt binnen met Star Wars: The Rise of Skywalker

Wederom.





Het zijn gouden tijden voor Disney. Alles wat het Amerikaanse bedrijf produceert lijkt op filmgebied in goud te veranderen. Star Wars: The Rise of Skywalker is de nieuwste Star Wars-film en heeft inmiddels meer dan een miljard dollar in het laatje gebracht.

Voor Disney is het gesneden koek, want het is de zoveelste Disney-film die meer dan een miljard dollar weet op te leveren. Andere recente titels van het bedrijf dat goed was voor minimaal een miljard waren Frozen 2, Captain Marvel en The Lion King. Inderdaad. Dat zijn films die alledrie in 2019 verschenen. Zoals we al zeiden: gouden tijden.

En dan moet je beseffen dat Disney hier niet het wiel opnieuw aan het uitvinden is. Frozen 2 is een opvolger, Captain Marvel een nieuwe superheldenfilm en The Lion King is nota bene een remake. In het geval van Star Wars: The Rise of Skywalker hebben we te maken met de zoveelste Star Wars-film.

Dus remakes, nieuwe delen en saga’s blijven uitmelken staat garant voor miljarden dollars. De wereld is er nog lang niet op uitgekeken.