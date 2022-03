Disney Plus abonnement goedkoper? Met een addertje onder het gras

In tijden dat alles duurder wordt kun je bijna niet voorstellen dat er ook nog dingen goedkoper worden. Maar een abonnement op Disney Plus kan je toch minder geld gaan kosten.

Dat zit namelijk zo. Een abonnement op Disney Plus in Nederland begint bij 8,99 euro per maand. Daarmee is de dienst al scherp geprijsd ten opzichte van de concurrenten. Maar wat als dat nog goedkoper kan? De streamingdienst overweegt een nog goedkoper abonnement aan te bieden, met natuurlijk wel een addertje onder het gras.

Dat addertje komt in vorm van reclame. Deze nieuwe abonnementsvorm komt dan bovenop de reeds bestaande vormen. Het maandbedrag gaat omlaag, daarvoor in de plaats krijg je wel te maken met reclame als je een film of serie gaat kijken. Ooit waren er geruchten dat Netflix ook zoiets ging aanbieden, maar de Amerikaanse streamingdienst heeft tot op heden geen dergelijke abonnementsvorm in huis. Disney Plus zou dus de unieke eerste stap kunnen zetten.

De info dat Disney Plus een goedkoper abonnement met reclame overweegt komt van The Information op basis van een bron. De streamingdienst zelf weigerde commentaar te geven op het nieuws. Het is afwachten wat de ontwikkelingen betekenen en of er inderdaad echt een goedkoper abonnement zou komen.