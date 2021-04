Disney+ sleept ook Spider-Man binnen: hoe zit het met Netflix? - Apparata

Twee grote Sony deals, eerst voor Netflix en nu voor Disney+. Hoe zit de vork in de steel? We leggen het je uit.

Bioscoop en streaming gaat elkaar steeds meer ontmoeten. Als twee handen die uiteindelijk samen komen. Een paar weken geleden maakte Netflix bekend een deal te hebben gesloten met Sony Pictures. Die deal betekende dat films van de studio, zoals bijvoorbeeld Spider-Man, op Netflix te zien zijn als de periode in de bioscoop erop zit en de titels naar DVD en BluRay komen. Nu kondigt Disney+ aan ook een deal te hebben gesloten met Sony Pictures.

Disney+ en Sony Pictures

Die deal van Disney+ zit echter anders in elkaar. Waar Netflix zo’n negen maanden na release in de bios de films mag streamen, moet Disney+ nog wat langer wachten. Zodra televisienetwerken de rechten in handen hebben om de films uit te zenden op TV, zal Disney+ de Sony Pictures films gaan streamen. Dat is dus nog een periode nadat Netflix de titels al heeft.

Daarnaast mag Disney+ met deze deal oudere Spider-Man films uitzenden. Dat is goed nieuws, want de complete Marvel wereld aan films is al te zien bij Disney+. Dat Spider-Man, wiens verhaallijn zich ook in de Marvel wereld afspeelt, daarbij komt is een mooie aansluiting. (via Deadline)