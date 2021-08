Disney’ Star Wars lightsaber opnieuw in actie te zien

Het is de tweede keer dat we de Star Wars lightsaber van Disney daadwerkelijk in beweging te zien krijgen.

Enkele maanden geleden toonde Disney een echt werkende Star Wars lightsaber. Toen werd al bekend dat het ding daadwerkelijk in 2022 verkocht moet gaan worden. In de tussenliggende maanden is het stil geweest rondom de lightsaber. Maar er is licht aan het einde van de tunnel. We hebben er wat van vernomen!

In een nieuwe video komt de Star Wars lightsaber van Disney voorbij. Het gaat hier om een filmpje van Walt Disney waar innovatie van het bedrijf centraal staat. In de video is er ook een plekje voor de Star Wars lightsaber. Let wel, het zijn maar korte beelden. De video duurt een minuut en ongeveer vanaf 44 seconden komt de lightsaber in beeld.

Je ziet in het filmpje hoe de lightsaber wordt aangezet. En zeg nu zelf, dat ziet er toch magisch uit. Elke fan van de Star Wars films zal warm lopen voor dit item. Het is nog maar de vraag of dat het zo makkelijk gaat zijn om eraan te geraken in 2022.

De Star Wars lightsaber is sowieso iets unieks, want het is voor het eerst dat het bedrijf zelf een dergelijk item op de markt brengt. Er zijn talloze lightsaber replica’s op de markt verschenen, maar nooit met de zegen van Disney zelf.

Disney Star Wars lightsaber