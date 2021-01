Disney+ verwijdert klassiekers om imago te redden - Apparata

Foto @Disney

Disney probeert hun imago bij te schaven door oude mogelijk racistische klassiekers van Disney+ te verwijderen voor kinderen.

Disney probeert een beetje krampachtig hun imago te redden door enkele klassiekers van Disney+ te verwijderen voor accounts van kinderen. De animatiegigant probeert al decennia lang racistische oude kaskrakers op te poetsen. Dat deden ze recentelijk met een leerzame, genuanceerde boodschap. Ze gaan nu nog een extra stapje verder.

Disney+ nuanceert racistische imago

Disney+ accounts met een ‘kinderslot’ kunnen voortaan enkele klassiekers niet meer zien vanwege racistische ondertonen. Peter Pan, Aristocats, The Lady and the Tramp, Dumbo en The Jungle Book zijn nu niet meer beschikbaar, zo spot Polygon. De bedoeling is dat kinderen de genoemde films met hun ouders kijken.

Die en veel meer films van de Amerikaanse animatiegigant bevatten karakters die door sommigen als racistisch of stereotyperend gezien worden. En inderdaad, met de bril van nu had Disney vroeger echt wel wat over-de-top stereotype karakters. Vooral Aziaten, afro-Amerikanen en Native Americans worden ongevoelig afgebeeld in het oudere werk van Disney.

Alle vermelde films zijn voor ‘volwassen accounts’ nog steeds te vinden en bekijken. Ze bevatten voor aanvang een boodschap die context geeft en die in mijn optiek behoorlijk goed in elkaar zit. Hierin erkent Disney de fouten van vroeger, zonder ze te verwijderen.

Dit programma bevat negatieve afbeeldingen en/of mishandeling van mensen of culturen. Deze stereotypes zijn verkeerd, zowel toen als nu. In plaats van de content te verwijderen, willen we erkennen dat de beelden schadelijk zijn zodat we ervan kunnen leren en conversatie kunnen aanwakkeren om zo samen een meer inclusieve toekomst te creëren. Disney’s statement voor aanvang van de films in kwestie

Het imago van Disney schommelt al jaren tussen ‘waar genot voor kinderen’ en ‘verrassend racistisch’ en dat probeert Disney+ nu een beetje te corrigeren. Met een dergelijke boodschap is een goede stap gezet. Nu ouders in principe mee moeten kijken met hun kinderen, kunnen zij vervolgens eventueel ook context geven en nuanceren.