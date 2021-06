Dit AMG horloge heeft een aantal bijzondere kenmerken - Apparata

Als je een autoliefhebber bent of gewoon Mercedes een mooi merk vindt, dan is dit AMG horloge misschien wart voor jou.

Het is altijd leuk als twee passies samenkomen. De autowereld is onlosmakelijk verbonden met horlogemerken. Dat zie je terug in de racerij, maar de auto’s komen ook vaak teurg in de geschiedenis van beroemde horlogemerken. Daar is de nieuwe Pilot’s Watch Chronograph Edition ‘AMG’ een goed voorbeeld van. Dit Mercedes AMG horloge van IWC staat geheel in het teken van autosport.

IWC en Mercedes-AMG zijn al sinds 2004 met elkaar verbonden. Als je Formule 1 kijkt heb je vast wel eens Lewis Hamilton of Valtteri Bottas gezien met zo’n horloge om de pols voor of na de race. De bijzondere kenmerken maken dit horloge zo gaaf. De Pilot’s Watch Chronograph Edition ‘AMG’ is gemaakt van titanium en is uitgerust met het kaliber 69385-uurwerk. De wijzerplaat is gemaakt van van carbon met een mat grijze look. Op de rug van het horloge staat heel mooi AMG omschreven.

Je moet wel een flinke pols hebben om deze comfortabel te kunnen dragen. Met 43 mm is het echt een joekel van een horloge. Ook moet je over een gevulde bankrekening beschikken. De aanschafprijs ligt namelijk op 9.000 euro voor dit uurwerk. Het horloge is verkrijgbaar via de webshop van IWC, IWC-boetieks en geautoriseerde retailpartners.