Dit Apple-logo gaat veel geld opleveren

Dus jij was van mening dat de nieuwe producten van Apple duur zijn? De klassiekers van het Amerikaanse techbedrijf uit Cupertino kunnen er ook wat van. Moet er natuurlijk wel een achterliggende reden zijn wat de prijs enigszins rechtvaardigd.

We hebben in dit geval niet te maken met een bijzonder product van Apple. Het gaat hier niet om een oude iPod of een computer. Nee, het gaat hier om het oude logo van het merk.

Dit is een origineel Apple Computer Inc. logo uit 1978. Wat het logo zo iconisch maakt is de regenboog die Apple vroeger gebruikte. Het logo zal later deze week geveild gaan worden. Het embleem is nog in een goede staat en zal naar verwachting een hoop geld gaan opleveren.

Bieden op het logo verloopt online. Het minimumbod bedraagt 20.000 (!) dollar. Apple gebruikte dit logo eind jaren zeventig en werd onder andere boven de winkels van het merk gehangen. Een stukje cultuur met een serieuze waarde. (Via Natedsanders.com)