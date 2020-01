Dit deed de Bitcoin anders

Ten opzichte van vorige week.





Investeerders en belangstellenden konden deze week stoom afblazen als je kijkt naar Bitcoin en andere cryptovaluta. De enorme stijgingen van de recente periode zijn een beetje afgekoeld.

Met de Bitcoin als voorbeeld was er deze week zelfs een kleine daling te zien. De cryptomunt stond een week geleden op een waarde van circa 9.000 dollar. Vandaag heeft de Bitcoin een waarde van circa 8.370 dollar. Een daling van enkele honderden dollars.

Zondag op maandag werd deze daling ingezet. Sindsdien kibbelt de Bitcoin een weekje rond hetzelfde niveau. Het laagste punt lag afgelopen week tussen de vrijdag en zaterdag met een waarde van ongeveer 8.220 dollar.

Sinds het nieuwe jaar is begonnen zijn Bitcoin en tal van andere cryptovaluta behoorlijk in waarde gestegen. Men spreekt nu over een rustige periode. In de week van 10 januari zagen we iets vergelijkbaars. Mocht de trend zich herhalen dan kunnen we ons weer opmaken voor een stijgende lijn, of gaan we nog een weekje van rust in?