Dit gaming gerucht blijkt waar en het bewijs is te koop

Inderdaad. Deze twee spelletjesgiganten wilden samenwerken voordat ze rivalen werden.

In de eerste tijd dat gaming populair werd wisten veel bedrijven nog niet goed hoe ze hun weg moesten vinden. Zeker toen de consoles in opkomst kwamen was er veel verwarring en in die tijd zijn er ook veel geruchten ontstaan. Een van die geruchten, die vaak naar het rijk der fabelen is verwezen, is dat Sony en Nintendo ooit samen wilden werken. Waar Nintendo altijd met losse cartridges werkt en Sony natuurlijk bekend is om de consoles zou dit een bijzondere match zijn.

Aangezien de bedrijven later forse concurrenten werden en elkaar menig maal probeerden de loef af te steken blijkt het gerucht toch waar te zijn. Sterker nog, er is ooit een prototype gemaakt, de Nintendo PlayStation. Het verhaal van de vondst van dit item is haast even uniek als het item zelf. Naar verluid zijn er begin jaren ’90 200 prototypes gemaakt. Toen de samenwerking afketste zijn er 199 vernietigd. Het enige overgebleven exemplaar is destijds door Olaf Olaffson, toen CEO van Sony Computer Entertainment, achtergehouden. Toen hij vertrok naar Advanta heeft hij zijn exemplaar meegenomen.

Dat avontuur duurde niet lang, want hij verhuisde daarna naar Time Warner. Zijn Nintendo PlayStation liet hij echter achter bij Advanta. Daar is het apparaat in de vergetelheid geraakt. Toen Advanta failliet ging en de inboedel geveild werd eindigde dit unieke stuk geschiedenis in een verzameldoos. Deze werd voor een klein bedrag gekocht door een zekere Terry Diebold. Het apparaat heeft toen nog ruim 5 jaar in zijn garage gestaan voordat zijn zoon het in 2015 ontdekte.

Hij deed onderzoek en achterhaalde hoe bijzonder deze garagevondst was. De video van de reparatie scoorde destijds wereldwijd zeer goed. Sindsdien heeft de familie geprobeerd een verdienmodel op te zetten door het apparaat tentoon te stellen, maar dat lukte niet erg.

Daarom heeft Diebold nu besloten het ter veiling aan te bieden. Veilinghuis Heritage Auctions zal op 27 februari 2020 het winnende bod afhameren. Hoewel er (nog) geen minimumprijs wordt genoemd verwacht Diebold dat hij na de veiling miljonair is. Gezien de bijzondere geschiedenis en de afkomst zou dat best kunnen. Zeker omdat de verzamelmarkt voor ‘gamegeschiedenis’ groot is.

Bron & Foto’s: Heritage Auctions