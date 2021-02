Dit gebeurt er als je de WhatsApp voorwaarden NIET accepteert - Apparata

Ja, er zitten consequenties aan het niet accepteren van de nieuwe WhatsApp voorwaarden binnenkort.

Mocht je het nog niet doorhebben, WhatsApp komt binnenkort met nieuwe voorwaarden. Het zet gebruikers op een kruispunt. Want er zal een keuze gemaakt moeten worden. Afscheid van WhatsApp, of de nieuwe policy accepteren en doorgaan met het platform.

Whatsapp voorwaarden weigeren

Het is een issue, want jij kan wel de nieuwe voorwaarden weigeren. Als je vrienden of familie niet meegaan naar een andere app, blijf jij als enige over. En daar ligt ook de monopolie van WhatsApp. Veel gebruikers zullen hun schouders ophalen over die nieuwe voorwaarden. Je bent dus min of meer verplicht mee te gaan in de nieuwe voorwaarden van WhatsApp als je contact wilt onderhouden met vrienden en familie.

De komende periode zal WhatsApp zijn gebruikers informeren over de nieuwe voorwaarden. De voorwaarden gaan op 15 mei in. Nu is ook bekend geworden wat de gevolgen zijn als je de voorwaarden niet accepteert. In eerste instantie zal WhatsApp je herinneringen sturen. Ga je alsnog niet akkoord, dan kun je alsnog notificaties ontvangen en telefoongesprekken voeren via de app. Berichten lezen en reageren zal echter niet langer mogelijk zijn. Dat gedeelte van de app is dan geblokkeerd.

Uiteindelijk neemt WhatsApp nog strengere maatregelen. Als je 120 dagen inactiviteit vertoont op WhatsApp zullen je gegevens worden verwijderd. (via TechCrunch)