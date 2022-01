Dit Hublot horloge is ontzettend druk en peperduur!

Zou je enkele tienduizenden euro’s overhebben voor dit horloge? Want dat is de prijs die Hublot op het horloge heeft geplakt.

Soms moet je even twee keer kijken als je een prijs ziet. Of je begrijpt deze, of je begrijpt er geen snars van. In die laatste categorie zitten wij met dit Hublot Big Bang Unico Sang Bleu II horloge. Maar misschien zie jij dat wel anders. Dit topmodel zoals afgebeeld met gouden details is verkrijgbaar voor 41.600 euro op de website van het horlogemerk. Wat een geld!

Er zijn ook voordeligere modellen, maar die zijn niet uitgerust in Magic Gold, zoals de uitvoering heet. De voordeligere nieuwe modellen komen onder andere in de kleuren Black Magic en als laatste Green Ceramic. Per stuk kosten deze alternatieve kleuren 26.900 euro. Nog steeds verschrikkelijk veel geld, maar schappelijker geprijsd dan het topmodel nietwaar?

Hublot is voor dit horloge een samenwerking aangegaan met de Zwitserse tattoo-artiest Maxime Plescia-Büchi. De case is 45mm groot en alle uurwerken worden in een beperkte oplage gemaakt. Afhankelijk van het model worden er 250, 200 of 100 stuks van geproduceerd. Uiteraard is de Magic Gold, de duurste, ook de meest zeldzame. Van deze variant worden er 100 gemaakt.