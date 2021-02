Dit huis is gemaakt met een 3D printer! - Apparata

Volgens de makers is het materiaal uit de 3D printer standvastig genoeg, net als een gewoon huis.

Je kan met een 3D printer allerlei materialen maken. Maar een huis uit de printer? Het klinkt ongelofelijk en toch is het echt waar. In de Verenigde Staten (waar anders) is er een bedrijf dat huizen oplevert die gemaakt zijn met geprinte onderdelen. Het gaat hier om SQ4D, een firma uit Calverton in de Amerikaanse staat New York.

De fundering, muren en platen komen uit de 3D printer om het huis te bouwen. Niet alleen is het een kostenbesparende onderneming om een huis op deze manier van de grond te krijgen. Het is ook nog eens razendsnel. SQ4D zegt slechts 48 uur nodig te hebben om alle benodigde materialen te printen. In zo’n acht dagen tijd is het huis helemaal klaar.

Het Amerikaanse bedrijf spreekt over een revolutionaire nieuwe manier van bouwen. In dit stadium is het natuurlijk moeilijk om te zeggen of een huis uit de 3D printer net zo duurzaam is al een gewone woning. Na harde regenbuien, stormen en andere extreme weersomstandigheden door de jaren heen zal het interessant zijn om de staat van de woning te bekijken. Daar valt nu nog niks over te zeggen, al zeggen ze bij SQ4D natuurlijk dat je je geen zorgen hoeft te maken.