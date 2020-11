Dit is de duurste Mac met de nieuwe Apple M1 - Apparata

Gisteren heeft Apple een stel Macs gepresenteerd met de nieuwe M1 chip. Welke variant is de duurste?

Een MacBook Air, MacBook Pro een Mac mini. Deze drie apparaten zijn nu verkrijgbaar met de M1 chip van het Amerikaanse techbedrijf. Er zijn meerdere varianten om uit te kiezen. Wij gingen eens kijken wat de duurste Mac is als je deze combineert met de nieuwe Apple M1 chipset.

Voor de duurste configuratie moet je bij de MacBook Pro zijn. Op termijn zal de 16-inch variant ongetwijfeld ook met de M1 komen, maar voor nu moeten we het met de 13-inch doen. In de basis kiezen we voor het tweede model. Dat is de variant met de Apple M1 chip met 8‑core CPU, 8‑core GPU en 16‑core Neural Engine. Je hebt 8 GB centraal geheugen en 512 GB SSD‑opslag. De prijs begint bij 1.679 euro.

Maar dan ben je er nog niet. Deze Mac met de Apple M1 kun je uiteraard nog verder aankleden. 16 GB centraal geheugen kost nog eens 230 euro extra. En 2 TB SSD opslag is een heftige 690 euro. Uiteindelijk kom je uit een prijs van 2.599 euro. Daarmee is de MacBook Pro met de M1 goedkoper dan de duurste Intel-varianten, maar het blijft natuurlijk een klap geld.