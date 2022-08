Dit is de echte marktwaarde van Bitcoin

Een grote investeerder heeft de echte markwaarde van de digitale munt Bitcoin gedeeld. Lees hier hoeveel het is en waar dit op gebaseerd is.

We hebben het hier over de oprichter van Skybridge Capital. Hij zegt dat de reële marktwaarde van Bitcoin ongeveer $ 40.000 is op basis van adoptie, portemonneegrootte, gebruiksscenario’s en groei van portemonnees. De vermogensbeheerder schatte ook de reële marktwaarde van Ethereum op ongeveer $ 2.800.

Marktwaarde Bitcoin

Anthony Scaramucci is de oprichter en managing partner bij het wereldwijde vermogensbeheerbedrijf Skybridge Capital. Hij deelde de voorspellingen van zijn bedrijf over de eerlijke marktwaarden van Bitcoin (BTC) en Ether (ETH) in een interview met Marketwatch. Hij is van mening dat het ergste van de crypto-bearmarkt voorbij is. En dat Bitcoin al een dieptepunt heeft bereikt. Zijn opmerkingen volgden op faillissementsaanvragen door een aantal cryptobedrijven, waaronder Celsius Network en Voyager Digital.

“Wij geloven dat de hefboomwerking uit het systeem is geblazen”, zei Scaramucci. Hoewel hij erkende dat BTC nog steeds zou kunnen dalen, benadrukte hij: “Ik denk niet dat het onder het dieptepunt gaat dat werd bereikt voor deze cyclus, die rond de $ 17.500 zou liggen.”

Redenen

De oprichter van Skybridge Capital deelde verder: volgens onze eerlijke marktwaarde-statistieken op basis van acceptatie, portemonnee-grootte, gebruiksgevallen, groei van portemonnees, denken we dat de reële marktwaarde voor Bitcoin nu ongeveer $ 40.000 is.

Scaramucci verwacht niet dat de prijs van Bitcoin recht omhoog gaat vanwege macro-economische onzekerheden. “Nogmaals, dit zijn volatiele activa. Ik denk dat het hier aan de orde is, dat mensen een vier tot vijf jaar durende kijk op deze activa moeten hebben, “waarschuwde hij. Hij denkt echter dat de prijs van de munt dit jaar $ 100K zal bereiken en $ 500K op lange termijn. “Als je bereid bent om uit te zoomen en naar de lange termijngrafiek te kijken en naar het adoptieverhaal te kijken, zou Bitcoin dan een half miljoen dollar per munt kunnen krijgen? Ik geloof van wel”, zei hij in maart.

Tsja, of dit nog echt gaat uitkomen…Wij hebben er een hard hoofd in.