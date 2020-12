Dit is de eerste Razer modulaire game computer - Apparata

Razer gaat ook modulaire game computers verkopen en dit is hun eerste product.

Een echte PC-gamer stelt natuurlijk z’n eigen computer samen aan de hand van een configurator. Misschien ben je wel zo handig dat je alle componenten zelf in elkaar kunt zetten. Razer gaat nu ook springen in de markt van modulaire computer en doet dat met de Tomahawk Gaming Desktop.

De modulaire computer van Razer werd als eerste op CES 2020 aan de wereld getoond. Uiteindelijk heeft het nog lang geduurd, want nu pas kondigt Razer aan dat de Tomahawk daadwerkelijk op de markt gaat komen. De computer zal in de Verenigde Staten met een vanafprijs van 2.400 dollar. Dat is een pittig prijskaartje. Zelf een computer configureren is nog altijd een klap goedkoper.

De Razer Tomahawk is gebouwd rondom het NUC 9 Extreme Compute Element platform. Dit betekent dat de computer met een processor, geheugen en SSD opslag komt. Oftewel een Intel Core i9-9980HK, 16GB DDR4 geheugen en een 512GB SSD. De rest moet je er zelf bij zoeken. Bijvoorbeeld een videokaart. Je kunt af fabriek de NVIDIA GeForce RTX 3080 meebestellen. Dan kost de modulaire Razer computer 3.200 dollar.

Voor Razer fans is het een mooie mogelijkheid dat het bedrijf eindelijk met een modulaire computer komt. Voor de hardcore game fanaat voegt het niet heel veel toe. Zoals gezegd is het zelf zoeken van componenten en een computer bouwen nog altijd voordeliger, daar heb je Razer niet voor nodig.