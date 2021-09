Dít is de gloednieuwe Apple Watch Series 7

Het ramvolle Apple evenement wordt ook gebruikt om de gloednieuwe Apple Watch Series 7 te onthullen. Dit is er allemaal nieuw.

Naast de iPhone 13 en de nieuwe reeks iPads, is er ook nog een onthulling voor de liefhebbers van smartwatches. De nieuwe Apple Watch Series 7 is namelijk ook onthuld vandaag en het gaat om best een flinke verandering. Dit is wat je moet weten over het vernieuwde horloge.

Beter scherm

Ten eerste: het scherm van de Apple Watch Series 7 is op vele fronten verbeterd. Het scherm is wellicht de meest belangrijke verandering. Niet alleen is het scherm gegroeid, ook zijn de bezels veel kleiner. Dit betekent ook dat de maten vanaf nu anders zijn: de Series 7 komt in 41 mm en 45 mm, terwijl dat eerst 38 en 42 mm en later 40 en 44 mm was. Ook is het scherm helderder dan ooit tevoren en het apparaatje is IP6X stofvrij.

Toetsenbord!

Een groter scherm is sowieso fijn, maar het brengt ook een zeer fijne feature naar de Apple Watch Series 7: een volledig toetsenbord! Je kunt op de huidige schare Apple Watches wel berichten en emails ontvangen, maar alleen reageren met een set preset-antwoorden of inspreken met Siri. Nu kun je dus gewoon typen om zo dingen te beantwoorden.

Snelladen

Snel draadloos laden heeft gigantische stappen gemaakt en dat ga je vanaf nu ook merken op de Apple Watch Series 7. Apple meent dat deze lader je Watch 33 procent sneller naar een hoger laadpercentage torpedeert. In cijfers betekent het ongeveer 45 minuten om je Watch naar 80 procent te krijgen. Hoe lang de Watch het vervolgens op één acculading doet, is niet bekend.

Prijzen

De Apple Watch Series 7 komt in vier versies, de 41 en 45 mm versies van de reguliere en Cellular. Laatstgenoemde maakt zelf contact met de ether, dus hoef je geen telefoon in je zak te hebben om alle functies van de Watch te gebruiken. Prijzen zijn als volgt (dollars, europrijzen nog niet bekend):

Series 7 (41 mm): 399 dollar

Series 7 (45 mm): 429 dollar

Series 7 Cellular (41 mm): 499 dollar

Series 7 Cellular (45 mm): 529 dollar

Beschikbaarheid staat momenteel tot later dit jaar. Er komen vijf kleuren beschikbaar: midnight, starlight, midnight green, blauw en Product Red.