'Dit is de nieuwe laadkabel van de iPhone 12' - Apparata

De nieuwe laadkabel van de iPhone 12 lijkt te zijn gelekt op het internet.

Gaan we het serieus hebben over de laadkabel van de iPhone 12? Nou ja, eigenlijk wel. Simpel omdat Apple voor het eerst sinds jaren kiest voor een nieuwe strategie met de komst van de iPhone 12 in oktober.

Voorheen kreeg je een kabeltje en een stekker geleverd. Die kabel was altijd al van een bedenkelijke kwaliteit. Iedereen met een iPhone weet dat die kabeltjes na twee jaar helemaal op zijn. Ook Apple besef dat de kwaliteit niet echt fantastisch is. Daarom stapt het Amerikaanse techbedrijf dit jaar over naar een gevlochten kabel. Deze is een stuk steviger en gaat daardoor langer mee.

De kwalitatieve nieuwe laadkabel van de iPhone 12 is gelekt via iemand die zichzelf Mr White noemt. Uiteraard kan de echtheid niet geverifieerd worden, maar het zou zomaar het echte werk kunnen zijn. De nieuwe iPhone 12 is onderweg en de onthulling is vermoedelijk over een maand.

De gevlochten iPhone 12 laadkabel blijft, net als de huidige kabel, wit van kleur. Apple is niet het eerste merk dat een gevlochten kabel gaat aanbieden. We hebben het eerder gezien bij Android-smartphones. Het is nu slechts afwachten op de aankondiging van de keynote van de iPhone 12. Dan zal Apple ook deze informatie uit de doeken doen. (via Macrumors)