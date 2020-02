Dit is de soundtrack van de nieuwe Bond-film

Je kunt de track nu luisteren.





Elke James Bond film heeft natuurlijk zijn eigen iconische soundtrack. De één blijft beter plakken dan de ander. Zo kan iedereen zich Skyfall van Adele nog wel herinneren. De tijd moet uitwijzen of de soundtrack van de nieuwste James Bond film ook een hit gaat worden.

Net als Skyfall, is de naam van deze nieuwe soundtrack gelijk aan de filmtitel. De 18-jarige Billie Ellish was verantwoordelijk voor het maken van de song genaamd No Time To Die. Daarmee is ze de jongste artiest ooit die een Bond-soundtrack heeft mogen maken.

Op haar YouTube-kanaal is het liedje vannacht (Nederlandse tijd) live gegaan. Op het moment van schrijven is de video al meer dan 2,6 miljoen keer bekeken. Het gaat om een statische video die slechts de audio brengt. Er komt in een later stadium ongetwijfeld nog een videoclip met beelden van No Time To Die.

Je kunt de soundtrack No Time To Die hieronder beluisteren. Een hit in wording, of eigenlijk maar een saaie song?