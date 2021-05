Dit is het eerste product van OnePlus-medeoprichter Nothing - Apparata

Het is niet niks, het eerste product van Nothing. De startup van OnePlus-medeoprichter Carl Pei kondigt de Nothing Ear 1 aan.

Sinds de lancering van het merk Nothing in oktober 2020 is het wat stil rondom het bedrijf. Dat betekent niet dat de startup uit Londen stil heeft gezeten. Niets van dit alles. Op de achtergrond werkt het bedrijf aan het eerste product en nu is de aankondiging hier.

Nothing Ear 1

Het eerste product van Nothing is de Ear 1. Dit zijn draadloze oortjes en de lancering volgt deze zomer. Het belangrijkste paradepaardje van de startup is design. Maar wat we precies kunnen verwachten is nog een geheimpje. Het merk zegt pas in juni, met de daadwerkelijke lancering, het uiterlijk te onthullen. Voor nu moeten we het doen met een teaser. Wel laat Nothing alvast weten dat het heel anders gaat zijn dan de draadloze oortjes die we nu kennen. Spannend..

Nothing laat daarnaast los dat ze het product voor zichzelf willen laten spreken. Vandar ook de simplistische naam Nothing Ear 1. Het doet een beetje denken aan het automerk Polestar. Dit Zweeds-Chinese bedrijf heeft ook modelnamen als 1 en 2. Daar zijn ze overigens niet de enigen in, meerdere automerken hanteren dit principe.

Er is met een duidelijke reden gekozen om het eerste product draadloze oortjes te laten zijn. Het team van Nothing is fan van muziek, podcast en het luisteren van audioboeken. Goede en mooie oortjes zijn van belang en dit kwam uiteindelijk tot de Nothing Ear 1. Over een paar weken weten we meer!