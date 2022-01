Je kunt heel veel zooi kopen op het internet, maar dit is het meest bizarre wat je online kan kopen.

Influencers, ze zijn niet meer weg te denken. De afgelopen jaren hebben ze een enorme opmars gemaakt. Als een influencer veel volgers heeft, kunnen ze ook nog eens veel geld verdienen. Denk hierbij aan het promoten van producten. Maar het is nog beter als je zelf eigen producten kan verkopen. Een TikTok- ster doet dit dan ook en verkoopt haar scheten in een pot. Ja, echt.

Meest bizarre wat je online kan kopen

Blijkbaar is er een markt voor, want nu gaat ze ook scheet- NFT’s verkopen. Dit heeft geen marketingtechnische redenen, maar de scheet- ondernemer lag in het ziekenhuis omdat haar verzelrijke dieet niet echt goed is voor het lichaam. Daarom gaat ze deze potten niet meer verkopen, ondanks dat ze per pot $ 1.000 verdiende. Per week verkocht ze er ongeveer 50 van. Je leest het goed ja.

Als alternatief stapt ze nu in de markt van de digitale kunst. En alles kan tegenwoordig kunst zijn, dus ook scheten. Stephanie Matto, die in het reality-tv-programma “90-Day Fiance” verscheen en een enorme aanhang kreeg op TikTok, zegt dat ze onlangs naar het ziekenhuis moest met maagcomplicaties omdat ze zoveel vezelrijk voedsel at om meer te produceren en meer scheten te kunnen laten.

Alternatief

Helaas, je kunt straks geen echte scheetpotten meer kopen. Matto gaat wel NFT’s verkopen, waar ze cartoonafbeeldingen van haar scheetpotten verkoopt. Niet-fungeerbare tokens worden meestal geassocieerd met jpeg-afbeeldingen, maar ze zijn in wezen een gedecentraliseerde bon op de blockchain die elke soort hyperlink kan zijn.

Matto heeft een website gelanceerd die 5.000 fart jar NFT’s verkoopt voor 0,05 ether, wat tegen de huidige wisselkoers uitkomt op ongeveer $ 191, exclusief de notoir hoge gaskosten (toepasselijke naam) van Ethereum.