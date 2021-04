Dit kost de duurste Apple AirTag Hermes accessoire - Apparata

Is je Apple AirTag nog niet duur genoeg, dan kun je deze omhullen in een Hermes accessoire voor extra exclusiviteit.

Apple heeft een aantal partners waarmee ze in een vroeg stadium accessoires aanbieden. Een bekend voorbeeld is Belkin, maar ook het luxemerk Hermes werkt al langer samen met de Amerikaanse techgigant. Zo heb je een Hermes uitvoering van de Apple Watch. Echter, ook de AirTag van Apple krijgt een Hermes behandeling.

Hermes heeft een reeks accessoires voor de AirTag. De meest exclusieve en dure is de AirTag Hermes Travel Tag. Voor 699 dollar is deze accessoire verkrijgbaar in de webshop van Hermes. Dit is een lederen hoesje waar de AirTag in bewaard kan worden. Vanaf 29 april kun je deze accessoire bestellen. Het item van het luxe Franse modemerk uit Parijs is gemaakt van kalfsleder. En toegegeven, het ziet er inderdaad erg fraai uit allemaal.

Daarmee komt het totaal aantal accessoires voor de Apple AirTag van Hermes op vier. Drie andere opties zijn tevens verkrijgbaar via de website van Apple. Het gaat hier onder andere om een riempje en een sleutelhanger. Stuk voor stuk accessoires van enkele honderden euro’s. Leuk als cadeau of om aan jezelf te geven, zullen we maar zeggen.