Dit kost de tot nu toe duurste nieuwe iMac M1 - Apparata

Hoeveel euro moet je neertellen als je de duurste iMac M1 configureert? De portemonnee mag getrokken worden.

Apple heeft gisteren onder andere een nieuwe computer voorgesteld. Het gaat om een gloednieuwe iMac met de kersverse M1 chip. De nieuwe architectuur van Apple was al te vinden in de Mac Mini en MacBooks. Nu dus ook in de iMac. Wij gingen met de configurator aan de slag, want wat kost de duurste configuratie eigenlijk?

Duurste iMac M1

De goedkoopste iMac M1 kost 1.449 euro. Maar wij willen weten wat de duurste moet kosten. We beginnen met het kiezen van het meest prijzige exemplaar. Dat is de 1.889 euro kostende Apple M1 8-core CPU & GPU iMac. Deze heft 512 GB opslag en 8 GB RAM geheugen. De computer komt met een 24-inch groot 4.5k Retina Display.

Dit is op dit moment de duurste iMac die je kunt kopen. Een zelfstandige configuratie, met bijvoorbeeld 16 GB RAM en 2 TB opslag, is nog niet mogelijk. Dat komt omdat de iMac M1 pas vanaf 30 april te bestellen is. Ook op de Amerikaanse website van Apple is configureren vooralsnog niet mogelijk. De levering volgt in Nederland medio mei. Wat de echt duurste iMac M1 gaat kosten weten we dus pas later. Voor nu is dat 1.889 euro. Stay tuned!