Dit kost de ZTE smartphone met camera in scherm - Apparata

ZTE heeft de Nederlandse prijs bekendgemaakt van de nieuwe smartphone met een camera in het scherm.

Als je echt origineel uit de hoek wil komen moet je deze nieuwe smartphone van ZTE eens overwegen. De telefoon heeft een camera in het scherm verwerkt. Tot op heden is dat nog vrij uniek. De tijd zal leren of ook andere fabrikanten heil zien in deze nieuwe vorm van technologie.

De telefoon heet voluit ZTE Axon 20 5G. Je verwacht misschien dat het een vlaggenschip is, maar dat valt wel mee. Het is eigenlijk een midrange smartphone. Als voordeel heb je dat de prijs daardoor meevalt. De prijs ligt namelijk op 449 euro. Bij de prijs inbegrepen is een TWS Bluetooth koptelefoon.

Op papier klinken de specificaties van deze smartphone met een camera in het scherm niet verkeerd. Je krijgt een 6.92-inch FHD+ OLED 90Hz display, 128 GB opslag, 8 GB RAM geheugen en een 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP camera-eiland op de achterkant.

Of je deze smartphone veel gaat zien met deze nieuwe technologie? Die kans is klein. ZTE is nog maar een hele kleine speler en een zeer onbekend merk in Nederland. Hier kiezen we toch liever voor een nieuwe Samsung of Apple iPhone. Andere Android-merken die bezig zijn met een opmars in ons land zijn OnePlus, OPPO en Xiaomi.