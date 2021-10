Dit kost een vakantie op het privé-eiland van Richard Branson

Een eiland kopen is wel heel erg prijzig. Dus hoe zit het met een vakantie op een privé-eiland, bijvoorbeeld het eiland van Richard Branson?

De Britse Maagdeneilanden omvat een aantal prachtige semi-tropische Caraïbische eilanden. Niet alle eilanden zijn zomaar toegankelijk. Zo bezit miljardair Richard Branson één van de eilanden en hier verhuurt hij vakantiewoningen voor een ieder die privacy en rust zoekt. Natuurlijk zit daar een prijskaartje aan vast.

Privé-eiland Richard Branson

Want een vakantiewoning op een privé eiland is zeker niet goedkoop. Richard Branson heeft met zijn bedrijf The Branson Estate meerdere woningen op het privé-eiland in beheer. Op het eiland, genaamd Moskito Island, kun je zo’n woning huren voor je vakantie. Er zijn meerdere woningen beschikbaar, volgens Uncrate begint het bij zo’n 19.000 dollar. Het is alleen niet duidelijk hoelang je mag verblijven voor dat geld. Het bedrijf zelf communiceert geen online prijzen, dat is exclusief voor klanten die serieuze interesse hebben.

Wat je in elk geval kunt verwachten is een vakantie voor jou en je vrienden met alles erop en eraan. Villa Oases heeft plek voor 18 gasten, terwijl in het huis Point maximaal 22 mensen kunnen slapen. De vakantie komt met een privé chef, personeel en natuurlijk toegang tot een villa met alle luxe die je maar kunt wensen. Ben je het zwembad beu, dan kun je simpelweg een duik in de zee nemen. Wat op loopafstand is vanaf de villa’s. Ja, dat klinkt niet verkeerd.