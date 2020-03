Dit kun je met een elektronische waterontharder

Zuiver water met dank aan een slim apparaat in huis.





In tegenstelling tot sommige andere Europese landen, kun je zonder problemen een glas water uit de kraan drinken. Het water wat er bij ons uit de kraan komt is echter niet perfect. Als dat wel zo zou zijn, dan zag je ook niet zo vaak reclames voor waterfilters op televisie voorbijkomen. Naast het filteren van water is er ook nog een ander probleem. Een probleem dat je niet meteen ziet.

Dit issue is kalk. Vooral bij een ouder huis kan je tegen kalkproblemen aanlopen. Dit heeft te maken met het feit dat grondwater in Nederland uit de bodem wordt gewonnen. En op die Hollandse bodem is veel kalk aanwezig. Nu kun je kalk te lijf gaan met allerlei middeltjes. Maar nog beter is om het probleem te voorkomen.

Een elektronische waterontharder kan uitkomst bieden. Door een waterontharder in huis te installeren voorkom je kalkaanslag in alledaagse producten. Denk aan je waterkoker, de wasmachine, een boiler, een koffiezetapparaat. Waterontharders maken het harde, Nederlandse water zacht.

Dat zachte water brengt tevens een aantal andere voordelen met zich mee. Het zachte water is bijvoorbeeld beter voor je huid. De autolak heeft ook baat bij deze vorm van water. Een ander voordeel is dat je minder schoonmaakmiddelen nodig hebt om vuile kopjes schoon te krijgen.

Het verschil tussen een elektronische en een mechanische waterontharder is dat een elektronische veel moderner is. Zo is het met een elektronische waterontharder mogelijk om je thuissituatie op afstand in de gaten te houden. Handig als je op vakantie bent.

Zo is een waterontharder een mooie aanvulling op de overige slimme apparaten in je huis. Denk aan je slimme verlichting, de slimme speaker en de slimme energiemeter.