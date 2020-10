Dit moet je weten over de nieuwe iMac (2021) - Apparata

Er is informatie naar buiten gekomen over de nieuwe iMac die begin volgend jaar gaat verschijnen.

Later dit jaar, al in november volgens de huidige verwachtingen, komt Apple met een MacBook met de ARM-processor. De verwachting is uiteraard dat het Amerikaanse techbedrijf de reguliere Intel-chips langzaam gaat uitfaseren. En dat betekent dat ook de andere Macs aan de ARM-processor gaan.

In dat kader is er vandaag nieuws te melden vanuit China Times. Deze bron claimt dat de ARM-processor naar de nieuwe iMac komt, en wel in de eerste helft van 2021. De iMac zou de A14T chip krijgen. Zoals de naam al doet vermoeden is de chipset verwant aan de huidige chips die Apple gebruikt in de mobiele apparaten van het bedrijf.

Een compleet afscheid van Intel eind dit jaar of begin 2021 zit er vermoedelijk niet in. De kans is groot dat Apple beide constructies zij aan zij gaat verkopen om van de voorraden af te komen. Uiteindelijk blijft de ARM-constructie als enige over en is dat de nieuwe norm binnen Apple. En dat betekent een einde van een tijdperk. Ook voor ontwikkelaars is dat even wennen, want voor de ARM-processoren moeten ze applicaties en programma’s opnieuw ontwerpen die nu nog zijn gericht op Intel-technologie.