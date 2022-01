Dit Porsche horloge mag jij niet zomaar kopen

Porsche Design blaast 50 kaarsjes uit en viert dit met de komst van een bijzonder horloge. Die niet zomaar te koop is.

Geregeld brengt Porsche Design een horloge uit en lang niet allemaal zijn ze eenvoudig verkrijgbaar. Ook met dit uurwerk heb je met iets bijzonders te maken. Het is namelijk een ode aan 50 jaar Porsche Design. Speciaal voor deze gelegenheid is er naast een horloge ook een aparte 911 bedacht, de 911 Edition 50 Years Porsche Design. De auto is eigenlijk de rode draad in dit verhaal.

Je moet namelijk de Porsche 911 Edition 50 Years Porsche Design kopen om überhaupt dit horloge te kunnen en mogen kopen. De Porsche kost maar liefst € 241.900. En het horloge? Een dikke € 11.048,78. Maar dan heb je wel een 911 én een horloge die je niet gauw bij een ander om de pols tegen gaat komen.

Van het exclusieve Porsche horloge worden er wereldwijd 750 exemplaren gemaakt. Het uurwerk heeft een historisch Porsche Design look, een titanium bandje en een titanium case. Mocht je het titanium bandje nu niks vinden, dan kun je ook opteren voor de leren band. Je kunt er tot 100 meter mee onder water. Het glas is bestand tegen krassen en licht op in het groen als je het horloge in het donker gebruikt.