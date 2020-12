Dit verdienden PlayStation 5 en Xbox Series X doorverkopers - Apparata

‘Scalpers’ die de PlayStation 5 en Xbox Series X doorverkochten hebben er een lekker zakcentje aan overgehouden. Prima of een naaistreek?

Het is nog altijd ontzettend moeilijk om aan een PlayStation 5 of Xbox Series X te geraken. Dat is al zo sinds het mogelijk is om een pre order te plaatsen voor de consoles. Er is daardoor een groep ontstaan die wél een exemplaar konden bemachtigen, soms zelfs meerdere stuks. Deze groep worden scalpers genoemd. Mensen die de console weer voor een dikke meerprijs doorverkochten.

Op eBay regende het exemplaren van de PS5 en Xbox Series X. Michael Driscoll heeft op Dev een uitgebreide analyse geplaatst. Hiermee krijg je een idee wat die scalpers nou hebben overgehouden aan het verkopen van de PS5 en Xbox Series X.

Uit de analyse komt naar voren dat ze toch wel enkele honderden dollars per verkochte console hebben overgehouden. De analyse is gemaakt op basis van meer dan 60.000 consoles op het internationale handelsplatform. Het meerendeel betroffen exemplaren van de PS5, maar de Xbox Series X volgt met een kleine afstand. De totale winst bedraagt een schrikbarend bedrag van 28 miljoen dollar. Wow, wat een geld!

In deze periode nog een PlayStation 5 of Xbox Series X bemachtigen lijkt vrijwel onmogelijk. Hopen op een beter 2021 is voorlopig het enige wat je kunt doen.