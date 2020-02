Dit was de best verkochte smartphone van 2019

Jep, dat is een Apple iPhone. Maar welke?





Apple kan terugblikken op een uitstekend 2019. In elk geval als het gaat om de verkopen van de iPhones. De best verkochte smartphone van 2019 was namelijk de iPhone XR. Een smartphone die opmerkelijk genoeg in het najaar van 2018 werd geïntroduceerd. Dit laat zien dat het allernieuwste niet automatisch betekent dat mensen het meteen gaan kopen.

De cijfers zijn afkomstig van onderzoeksbureau Omdia en via 9to5Mac naar buiten gebracht. Van de iPhone XR zouden vorig jaar 46,3 miljoen exemplaren zijn verscheept. Op nummer twee staat de iPhone 11, met 37,3 miljoen verscheepte exemplaren.

Op nummer drie staat de Samsung Galaxy A10. Gevolgd door de Samsung Galaxy A50 op vier en de Samsung Galaxy A20 op vijf. Apple mag dan de twee best verkochte smartphones hebben, de algehele verkoop nam met 4,6 procent af voor het techbedrijf uit Cupertino.

De iPhone XR is het voordeligste beschikbare model van Apple. De verwachting is dat het techbedrijf over een maand een nieuwe instapper gaat presenteren. Het zou hier gaan om de opvolger van de zeer geliefde iPhone SE. Een mogelijke nieuwe topper in wording dus.