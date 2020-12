Dit weten we over de 2021 MacBooks - Apparata

Er komen nieuwe MacBooks in 2021 met een nieuw uiterlijk. Maar wat weten we eigenlijk over de laptops?

Officieel kunnen we heel simpel zijn. We weten niets. Apple laat nooit wat los over nieuwe producten en weet informatie ook altijd goed geheim te houden. Je kunt gerust stellen dat het Amerikaanse technologiebedrijf dit beter voor elkaar heeft dan zijn directe concurrenten. Dat betekent niet dat er niet wordt gesproken over de producten in de wandelgangen. Bijvoorbeeld over de 2021 MacBooks.

De nieuwe MacBooks krijgen een nieuw uiterlijk. Aan de hand van verse informatie van TFI Securities analist Ming-Chi Kuo kunnen we nu wat meer vertellen. Volgens de analist betreffen de nieuwe MacBooks een nieuwe Pro in 2021 en een nieuwe Air in 2022. Alle nieuwe MacBooks krijgen in 2021 een mini-LED display met de eigen chips van Apple.

Ondanks het feit dat het goedkoper is om de eigen chips te integreren in plaats van de Intel chips, worden de laptops niet goedkoper. Volgens Kuo heeft dit te maken met het feit dat de 2021 en 2022 MacBooks een duurder mini-LED display krijgen.

Verder denkt Kuo dat de vraag naar MacBooks de komende jaren gaat toenemen. Het nieuwe ontwerp en de Apple chips zijn volgens de analist reden dat Apple er veel meer van gaat verkopen dan nu het geval is. (via Macrumors)