Dit weten we over de goedkopere AirPods Pro Lite - Apparata

De AirPods krijgen nog een uitbreiding binnenkort in vorm van de Pro Lite. Dit weten we over de goedkoopste nieuwe AirPods.

Wat begon met de AirPods en later de AirPods Pro is nu uitgegroeid tot een lijn aan producten. Deze maand zag de AirPods Pro Max het licht en in de komende maanden komt daar weer een nieuw product bij. Het gaat hier om de AirPods Pro Lite. Dit worden de goedkoopste AirPods die we tot op heden hebben gezien.

Volgens de laatste berichten in de wandelgangen komen de nieuwe Pro Lite tussen januari 2021 en juni 2021 op de markt. Leveranciers zouden in voorbereiding zijn op de verkoop van de goedkopere oortjes van het Amerikaanse techbedrijf uit Cupertino.

Je kunt duidelijk aan het uiterlijk zien dat dit goedkopere AirPods zijn in vergelijking met de gewone en de Pro. Zo krijgen ze geen ronde vorm, maar een vierkante vorm. Dat zegt de Zuid-Koreaanse leverancier TheElec. Apple zou in eerste instantie de Lite eerder willen onthullen, maar heeft daarmee gewacht vanwege het enorme succes van de AirPods Pro. Een strategische beslissing dus. Nu komen de AirPods Pro Lite alsnog en kunnen we deze oortjes verwachten in het eerste halfjaar van 2021, aldus de geruchten. (via Appleinsider)