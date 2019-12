Dit weten we over de nieuwste Jackass-film

Oude tijden herbeleven!

Je voelt je soms 10 jaar jonger door leuke dingen van vroeger te kijken. Eén van die dingen waar je misschien wel goede herinneringen aan hebt zijn de hoogtijdagen van Jackass. Het begon als een tv-serie en later kwamen er films. Drie maar liefst.

Na het overlijden van Ryan Dunn werd het stilletjes. De groep ging zijn eigen dingen doen en Jackass leek dood. Aan die stilte is een einde gekomen. Zo weet Deadline te melden dat er een gloednieuwe vierde Jackass-film in de maak is. Jackass-legende Johhny Knoxville zou bezig zijn dee film op de rit te krijgen.

Het is de bedoeling dat Jackass 4 op 5 maart 2021 in de bioscoop verschijnt. De verwachting is dat de film een vergelijkbare stijl krijgt wat we kennen van de vorige films. Paramount Pictures gaat de film uitgeven. Het is niet bekend of de complete cast (minus Ryan Dunn) weer bij elkaar komt voor dit vierde deel. Nu hopen dat het een succes gaat worden en geen afgezaagde film die zijn voorgangers geen eer aan doet.