Dit zijn 7 leuke actiecomedy's op Netflix - Apparata

We duiken in in de lijstjes. Dit keer op zoek naar leuke actiecomedy’s op Netflix. Dit zijn er zeven wat ons betreft!

Een leuk genre op Netflix zijn de actiecomedy’s. Leuk, omdat er een groot aanbod aan films is. Zo valt er altijd wel wat te kiezen. Heb je toch moeite om uit dit genre iets te kiezen, dan helpen we je met dit artikel een handje op weg. Van Bad Boys tot The Mask, dit zijn zeven leuke actiecomedy’s op Netflix.

Actiecomedy’s op Netflix

Bad Boys For Life

Zelfs rebelse jongens worden ouder, en Miami-agent Marcus is klaar voor zijn welverdiende pensioen — totdat partner Mike het doelwit wordt van een moorddadig drugskartel.

Baywatch

Om hun strand te redden, onderzoeken strandwacht Mitch Buchannon en een voormalig olympiër een crimineel complot dat de toekomst van de baai in gevaar brengt.

New Kids Turbo

De crisis heeft toegeslagen. Ook de hangjongeren in het dorpje Maaskantje zijn door misverstanden hun banen kwijtgeraakt. Sterker nog, hun uitkeringen zijn stopgezet.

Jumanji: The Next Level

Als Spencer wordt vermist, beseffen Martha, Bethany en Fridge dat ze opnieuw Jumanji binnen moeten gaan om hem te zoeken. Maar dan gaat er iets mis.

American Made

Een drugssmokkelende piloot wordt door de CIA gerekruteerd als informant, en gebruikt vervolgens zijn contacten bij de overheid om cocaïne te smokkelen voor Pablo Escobar.

Nog meer actiecomedy’s op Netflix:

The Mask

Een onhandige bankmedewerker ontdekt een antiek masker dat hem verandert in een maffe grappenmaker die zijn diepste verlangens volgt.

Hot Fuzz

Een politieman uit Londen moet onderzoek verrichten in een schijnbaar saai plaatsje dat plotseling wakker wordt geschud door een aantal macabere ‘ongelukken’.

En dat waren ze. 7 leuke actiecomedy’s op Netflix. Veel kijkplezier!