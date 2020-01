Dit zijn de 10 beste Netflix Originals

Series en films die je gezien moet hebben.





Pas op, want je kunt zomaar verdrinken in het aanbod in Netflix. De Amerikaanse streamingdienst heeft bovenal dat je hun eigen films en series kijkt. Logisch natuurlijk, want ze pompen jaarlijks miljarden in het maken van eigen content. Soms zijn de films en series van Netflix om te huilen zo slecht. Er zitten echter ook pareltjes tussen die de moeite van het kijken zeker waard zijn. In dit lijstje een top 10 met Netflix Originals die je gezien moet hebben, gesorteerd op IMDb-rating.

10. Bloodline – IMDb 8

Wanneer een in ongenade gevallen zoon duistere familiegeheimen uit het verleden dreigt te onthullen, wordt de loyaliteit van z’n broers en zussen op de proef gesteld.

9. Marco Polo – IMDb 8

Marco Polo is gebaseerd op de avonturen van de beroemde ontdekkingsreiziger aan het hof van Kublai Khan. Het verhaal speelt zich af in een wereld vol hebzucht, verraad en intriges.

8. Orange is the New Black – IMDb 8.1

Deze met een Emmy bekroonde serie van de maker van ‘Weeds’ is het verhaal van een gegoede New Yorkse die in een vrouwenbajes belandt door een misdaad uit het verleden.

7. Sense8 – IMDb 8.3

Nomi’s geluk neemt een duistere wending, terwijl de band tussen de rest van de sensibilen juist sterker wordt.. en gevaarlijker.

6. The Get Down – IMDb 8.3

New York, 1977. Zes getalenteerde en bezielde jongeren uit de South Bronx jagen hun dromen na. Ze willen met hun supersnelle beats de muziekgeschiedenis veranderen.

5. Mindhunter – IMDb 8.6

In 1977 vindt de gefrustreerde FBI-onderhandelaar Holden Ford een onverwachte bondgenoot in de ervaren agent Bill Tench en onderzoekt hij een nieuw type moordenaar.

4. The Crown – IMDb 8.7

Dit drama onthult de politieke rivaliteit en romantiek tijdens het bewind van Elizabeth ll en de gebeurtenissen die de tweede helft van de 20ste eeuw vorm hebben gegeven.

3. Narcos – IMDb 8.8

Deze dramaserie vertelt het waargebeurde verhaal over het geweld en de macht van de beruchte drugskartels in Colombia.

2. House of Cards – IMDb 8.8

Nu Frank uit beeld is verdwenen, neemt Claire Underwood de macht volledig over als de eerste vrouwelijke president, maar haar positie wordt ernstig bedreigd.

1. Stranger Things – IMDb 8.8

Op weg naar huis na een bezoek aan een vriend ziet de jonge Will iets angstaanjagends. Vlakbij loert een sinister geheim diep onder een overheidslab.